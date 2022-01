La Serie A trema | piú di dieci positivi nel club | match a rischio

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono tantissimi i casi Covid nella nostraA. Nelle ultime ore un, in particolare, è arrivato a ben undici. La Pandemia ha ripreso la sua veloce cavalcata nelle ultime settimane. L’Europa è alle prese con una nuova ondata, e sono centinaia di migliaia i contagi che vengono segnalati ogni giorno. In Italia Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

cronachecampane : Covid, la Serie A trema: Juve Napoli rischio rinvio #cronacanapoli #UltimeNotizie #UltimeNotiziediCronaca #calcio - infoitsport : Incubo Covid, la Serie A trema: sono 34 i positivi tra le rispettive squadre - winterxdruig : mi trema proprio il culo questa serie sarà la mia rovina - pineapplesclub : una nuova serie di lamù? mi trema il culo - ACMilanInside_ : Caccia al positivo! Ora la serie A trema -

Ultime Notizie dalla rete : Serie trema

SerieANews

... del Comune o della Regione? C'è chi, solo a sentire la parola "accertamento",e chi invece ... Senza contare che, chi vuol fare ricorso al giudice si troverà a dover combattere contro unadi ...... tutti i dettagli sul sisma e la situazione in Italiala terra in Sicilia ! L' Istituto ... Le scosse strumentali L' INGV ha rilevato in Italia oggi, 31 - 12 - 2021, anche unadi scosse ...L'incubo Covid continua per il calcio italiano e anche l'Avellino viene duramente colpito: l'ultimo giro di tamponi evidenzia molti positivi ...Calciatori positivi: vediamo tutti i giocatori della Serie A che hanno contratto il coronavirus e salteranno quindi le prossime giornate di campionato.