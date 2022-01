In Campania al via mercoledì 5 gennaio i saldi invernali (Di lunedì 3 gennaio 2022) di Monica De Santis Prenderanno il via mercoledì i saldi invernali. Troppo presto per i commercianti, mai troppo presto per i consumatori sempre a caccia di un buon affare. Il giro d’affari per le imprese, specialmente quelle del settore abbigliamento, del nostro territorio oscillerà tra i 240 e i 300 milioni di euro, questo secondo uno studio condotto dalla Confesercenti Campania, che però specifica che sulla previsione pesa tuttavia l’ombra del Covid, con la variante Omicron, e l’impatto negativo che sta avendo sulla fiducia delle famiglie. Le considerazioni fatte da Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e VicePresidente nazionale con delega al Mezzogiorno parlano di «Circa quattro campani su dieci (il 39%) che hanno già programmato di approfittare dei saldi per ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 3 gennaio 2022) di Monica De Santis Prenderanno il via. Troppo presto per i commercianti, mai troppo presto per i consumatori sempre a caccia di un buon affare. Il giro d’affari per le imprese, specialmente quelle del settore abbigliamento, del nostro territorio oscillerà tra i 240 e i 300 milioni di euro, questo secondo uno studio condotto dalla Confesercenti, che però specifica che sulla previsione pesa tuttavia l’ombra del Covid, con la variante Omicron, e l’impatto negativo che sta avendo sulla fiducia delle famiglie. Le considerazioni fatte da Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercentie VicePresidente nazionale con delega al Mezzogiorno parlano di «Circa quattro campani su dieci (il 39%) che hanno già programmato di approfittare deiper ...

