Green pass: niente certificato di guarigione, basterà un tampone negativo per riattivarlo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Green pass sbloccato se il tampone , molecolare o antigenico che sia, risulterà negativo . A leggere il Corriere della Sera il governo intenderebbe cambiare procedura riguardo ai guariti dal Covid. ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 gennaio 2022)sbloccato se il, molecolare o antigenico che sia, risulterà. A leggere il Corriere della Sera il governo intenderebbe cambiare procedura riguardo ai guariti dal Covid. ...

Advertising

GuidoDeMartini : Sondaggio Pagnoncelli, il 'partito' dei No green pass sfonda quota 30%???????? - borghi_claudio : Pazzi moriranno tutti mentre noi con il super green pass sconfiggeremo il morbo. - Corriere : Si va verso l'obbligo di vaccino per tutti i lavoratori. Un milione di italiani a casa con il Covid - GiustoQueo : RT @DronEXPit: Pensa se 2.5mln di lavoratori dicessero no al super green pass e smettessero di lavorare. Quanto durerebbe la pagliacciata?… - Artedome : RT @leone52641: @Artedome Certo perché il progetto è il green pass con il controllo totale di tutti i popoli nel mondo..e allora il virus n… -