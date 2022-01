Galli: "Omicron buca l'immunità dei guariti più di altre varianti. Spero nel picco dei contagi a gennaio" (Di lunedì 3 gennaio 2022) "Omicron sembra bucare l'immunità dei guariti. Ne ho viste diverse di persone già infettate con il virus, che hanno contratto la nuova variante, cosa che con altre varianti avveniva molto raramente: ". Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 gennaio 2022) "sembrare l'dei. Ne ho viste diverse di persone già infettate con il virus, che hanno contratto la nuova variante, cosa che conavveniva molto raramente: ".

Advertising

Adnkronos : '#VarianteOmicron appare in grado di bucare immunità guariti, in qualche caso anche tripla vaccinazione'. - barinewstv : Omicron, Galli: “Picco di contagi a gennaio, la variante colpisce anche i guariti”. In un mese +210% operatori... - valentinadigrav : RT @ilmessaggeroit: Omicron, la curva dei contagi sale ancora. Galli: «Picco a fine gennaio». Rischio 2 milioni di positivi - StefaniaFalone : Omicron, la curva dei contagi sale ancora. Galli: «Picco a fine gennaio». Il rischio dei 2 milioni di positivi… - blogLinkes : Omicron: Galli, buca immunità guariti più di altre varianti -