Disse no a Piersilvio Berlusconi: ora per lui l’epilogo peggiore (Di lunedì 3 gennaio 2022) Per Pier Silvio Berlusconi un bel due di picche. Anche a lui è rimasto l’amaro in bocca e ora la storia si chiude per sempre Basta dire il suo nome per capire tutto al primo colpo. Un nome così emblematico che non serve aggiungere nemmeno il cognome, seppur in Italia, e non solo, quel cognome L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 3 gennaio 2022) Per Pier Silvioun bel due di picche. Anche a lui è rimasto l’amaro in bocca e ora la storia si chiude per sempre Basta dire il suo nome per capire tutto al primo colpo. Un nome così emblematico che non serve aggiungere nemmeno il cognome, seppur in Italia, e non solo, quel cognome L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

Profilo3Marco : RT @Corriere: Milano, chiude Supino, la pasticceria «ad personam» che disse di no anche a Piersilvio - infoitcultura : Milano, chiude Supino, la pasticceria «ad personam» che disse no anche a Piersilvio Berlusconi - ADM_assdemxmi : RT @Corriere: Milano, chiude Supino, la pasticceria «ad personam» che disse di no anche a Piersilvio - Your_Monalisa : RT @Corriere: Milano, chiude Supino, la pasticceria «ad personam» che disse di no anche a Piersilvio - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Milano, chiude Supino, la pasticceria «ad personam» che disse di no anche a Piersilvio -