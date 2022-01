Dakar 2022 - T2: Loeb vince la Hail - Al Qaisumah (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sébastien Loeb ha conquistato oggi la sua quindicesima affermazione di tappa alla Dakar: il francese del team BRX Prodrive è stato il più veloce lungo i 338 chilometri di prova cronometrata odierna, mettendosi alle spalle il leader della classifica - Nasser Al-Attiyah - staccandolo di ben 3 minuti e 28 secondi. Terzo posto per Carlos Sainz, a soli due secondi dalla Toyota del qatariota, che riscatta in qualche modo l'avvio disastroso di ieri. Loeb a tavoletta. La seconda prova della Dakar ha visto la carovana spostarsi da Ha'il fino ad Al Qaisumah. Loeb ha guidato alla perfezione la sua Hunter T1+ del Bahrain Raid Extreme ed è riuscito a conquistare la vittoria di questa seconda tappa, precedendo un osso duro come Al-Attiyah. "Direi che è stata una bella lotta, Nasser stava andando ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sébastienha conquistato oggi la sua quindicesima affermazione di tappa alla: il francese del team BRX Prodrive è stato il più veloce lungo i 338 chilometri di prova cronometrata odierna, mettendosi alle spalle il leader della classifica - Nasser Al-Attiyah - staccandolo di ben 3 minuti e 28 secondi. Terzo posto per Carlos Sainz, a soli due secondi dalla Toyota del qatariota, che riscatta in qualche modo l'avvio disastroso di ieri.a tavoletta. La seconda prova dellaha visto la carovana spostarsi da Ha'il fino ad Alha guidato alla perfezione la sua Hunter T1+ del Bahrain Raid Extreme ed è riuscito a conquistare la vittoria di questa seconda tappa, precedendo un osso duro come Al-Attiyah. "Direi che è stata una bella lotta, Nasser stava andando ...

