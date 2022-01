Dai senatori M5S "forte pressing per un bis di Mattarella" (Di lunedì 3 gennaio 2022) “forte pressing per un bis di Mattarella al Colle”. Questa, riporta l’Adnkronos che cita fonti presenti all’incontro, la linea emersa durante l’assemblea dei senatori 5 Stelle che si è svolta nel tardo pomeriggio in videoconferenza. Una linea, viene sottolineato, che vedrebbe d’accordo anche molti deputati M5S. Il tema del Quirinale potrebbe essere affrontato anche in occasione dell’assemblea congiunta di domani, secondo quanto viene riferito, perché alcuni parlamentari sarebbero intenzionati a sollevare la questione del metodo da adottare in casa 5 Stelle. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 3 gennaio 2022) “per un bis dial Colle”. Questa, riporta l’Adnkronos che cita fonti presenti all’incontro, la linea emersa durante l’assemblea dei5 Stelle che si è svolta nel tardo pomeriggio in videoconferenza. Una linea, viene sottolineato, che vedrebbe d’accordo anche molti deputati M5S. Il tema del Quirinale potrebbe essere affrontato anche in occasione dell’assemblea congiunta di domani, secondo quanto viene riferito, perché alcuni parlamentari sarebbero intenzionati a sollevare la questione del metodo da adottare in casa 5 Stelle.

