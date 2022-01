Cosa succede dopo il sì di Bruxelles a gas e nucleare (Di lunedì 3 gennaio 2022) In Unione europea il tema energetico è rovente, e non solo per via del caro-bollette. Nelle ultimissime ore del 2021 la Commissione europea ha inviato agli Stati membri la tanto attesa bozza della nuova tassonomia per gli investimenti verdi, che stabilisce quali fonti energetiche possono essere considerate sostenibili. Tra queste, gas naturale e nucleare hanno fatto la loro prima comparsa ufficiale. Lo strumento della tassonomia è pensato per agevolare gli investimenti nella direzione giusta per decarbonizzare il continente ed evitare il greenwashing. Il nucleare viene dunque considerato sostenibile se gli Stati che ospitano le centrali garantiscono “nessun danno significativo” all’ambiente (tra cui spicca la gestione sicura delle scorie). C’è un termine: la tassonomia vale per tutti i permessi di costruzione per le centrali nucleari emessi da qui al ... Leggi su formiche (Di lunedì 3 gennaio 2022) In Unione europea il tema energetico è rovente, e non solo per via del caro-bollette. Nelle ultimissime ore del 2021 la Commissione europea ha inviato agli Stati membri la tanto attesa bozza della nuova tassonomia per gli investimenti verdi, che stabilisce quali fonti energetiche possono essere considerate sostenibili. Tra queste, gas naturale ehanno fatto la loro prima comparsa ufficiale. Lo strumento della tassonomia è pensato per agevolare gli investimenti nella direzione giusta per decarbonizzare il continente ed evitare il greenwashing. Ilviene dunque considerato sostenibile se gli Stati che ospitano le centrali garantiscono “nessun danno significativo” all’ambiente (tra cui spicca la gestione sicura delle scorie). C’è un termine: la tassonomia vale per tutti i permessi di costruzione per le centrali nucleari emessi da qui al ...

