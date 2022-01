(Di lunedì 3 gennaio 2022) Londra, 3 gen. (Adnkronos) - Il quattro volte vincitore del Tour de Franceè stato costretto a ritardare i suoi preparativi per la2022 a causa di un infortunio al. Il 36enne britannico ha rivelato di aver avuto unad un tendine dell'allenamento pre-campionato. "Sono appena tornato da alcune scansioni in ospedale", ha dettosul suo canale YouTube. "Negli ultimi 10 giorni circa ho avuto un po' di dolore all'esterno delmentre pedalavo. Sfortunatamente pensavo che solo tornando ad allenarmi in queste ultime due settimane avrei potuto essere entusiasta, ma ho spinto un po' troppo e questo è successo dopo alcune settimane di assenza dalla bici e forse il corpo ...

Advertising

TV7Benevento : Ciclismo: problema al ginocchio per Chris Froome durante preparazione nuova stagione... - sportface2016 : La preparazione alla stagione 2022 di Chris #Froome si interrompe per un problema al ginocchio destro - zazoomblog : Ciclismo Chris Froome deve interrompere la preparazione: “Problema al ginocchio destro” - #Ciclismo #Chris #Froome… - biciPRO1 : Il 2021 i chiude con qualche problema di calendario: ExtraGiro perde tre tappe, il @giroitaliacross soffre nel suo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo problema

Intanto però, il britannico può godersi l'impresa di aver interrotto l'imbattibilità di Van Aert, frenato da unmeccanico alla catena al primo giro. Al belga, ripartito dalla quarantesima ...L'alfiere della Israel Start - Up Nation ha comunicato di avere una un tendine del ginocchio destro ...Il 36enne britannico ha rivelato di aver avuto un problema ad un tendine del ginocchio durante l'allenamento pre-campionato. "Sono appena tornato da alcune scansioni in ospedale", ha detto Froome sul ...Sogna ancora di poter un giorno tornare in gruppo con una squadra di alto livello, anche se Emanuele Bombini non si fa illusioni e sa perfettamente che questo resterà quasi certamente un sogno nel cas ...