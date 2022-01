Cantiere Navale Privilege

Leggi su thegametv

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Nel 2018 Royalton Investment Holding si è aggiudicata l’asta del Yard al prezzo ridotto di € 6.016.000 tramite una controllata italiana, Konig srl. A fine ottobre è stato comunicato che la locale Capitaneria di Porto ha avviato la procedura per la decadenza della concessione demaniale affidata alla Konig srl a seguito di ripetuti inadempimenti ai requisiti della concessione così come esplicitati nelle previsioni del piano economico finanziario della struttura. La procedura per la confisca dell’impianto è solo il capitolo più recente della turbolenta storia del. Nel 2015,Yard, che comprende 12 ettari di terreno concesso dal porto di Civitavecchia, in Italia, ha dichiarato fallimento e la produzione del suo Motoryacht di 127 m, Project One, si è interrotta. All’epoca si sosteneva che ilfosse stato creato ...