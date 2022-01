Calciomercato: Tuanzebe non ci sarà contro la Juventus (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il difensore non verrà tesserato in tempo per la gara contro la Juventus Axel Tuanzebe dovrebbe presto diventare un giocatore del Napoli. Il difensore di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il difensore non verrà tesserato in tempo per la garalaAxeldovrebbe presto diventare un giocatore del Napoli. Il difensore di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

DiMarzio : Il @sscnapoli tratta Axel #Tuanzebe, il prestito all'@AVFCOfficial dal @ManUtd: le parole dell'allenatore Steven… - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, affare in definizione per Tuanzebe: i dettagli - DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | Nuova offerta al @ManUtd per #Tuanzebe. La situazione - Luigi733690531 : RT @Torrenapoli1: Il Napoli dopo #Tuanzebe non può prendere nessuno se non esce qualcuno dalla lista per la serie A, siamo full Come in EL,… - SiamoPartenopei : Tuanzebe-Napoli, valigia pronta. Ha già salutato i compagni dell'Aston Villa -