Calcio | tiene banco il caso no vax nel Bologna Calcio

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Tre calciatori no vax sarebbero stati vaccinati dal club Ilè alle prese con la spinosa e delicata questione di alcuni calciatori no vax. Il club, allenato da Sinisa Mihajlovic, ha al momento quattro positivi in rosa. Intanto, il, come spiega Corriere della Sera, ha deciso di vaccinare i suoi tre calciatori no vax. Non sono stati resi noti, chiaramente, i nomi per privacy. Nicola Sansone però ha rotto il silenzio con una stories su Instagram: “Viviamo in un mondo di m… in cui i diritti umani non contano un c! Non esiste più libertà di scelta!”. Leggi anche: Covid, nessuna deroga pere sport: arriva l’obbligo vaccinale L’attaccante delsarebbe stato sottoposto alla prima dose ma non l’avrebbe presa bene. La società cos è mossa ...