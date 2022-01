Bloccata in India un'app che metteva le donne musulmane all'asta (Di lunedì 3 gennaio 2022) Circa cento donne musulmane sono state messe all’asta su un’app chiamata Bulli Bai. Sotto la dicitura “l’affare del giorno”, infatti, sono state caricate le fotografie ritoccate di donne musulmane famose, ottenute attraverso i social network, e agli utenti è stato proposto di fare offerte per comprare queste donne definite “sulli”, un termine dispregiativo usato per le donne musulmane nello slang locale, si riferiscono alle musulmane. Il servizio di hosting statunitense GitHub ha riferito di aver rimosso l’account mentre la polizia di Nuova Delhi e quella di Mumbai hanno aperto fascicoli in base a varie ipotesi di reato, come stalking e diffamazione, atti offensivi del pudore di una donna. Il ministero dell’Elettronica e della ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 3 gennaio 2022) Circa centosono state messe all’su un’app chiamata Bulli Bai. Sotto la dicitura “l’affare del giorno”, infatti, sono state caricate le fotografie ritoccate difamose, ottenute attraverso i social network, e agli utenti è stato proposto di fare offerte per comprare questedefinite “sulli”, un termine dispregiativo usato per lenello slang locale, si riferiscono alle. Il servizio di hosting statunitense GitHub ha riferito di aver rimosso l’account mentre la polizia di Nuova Delhi e quella di Mumbai hanno aperto fascicoli in base a varie ipotesi di reato, come stalking e diffamazione, atti offensivi del pudore di una donna. Il ministero dell’Elettronica e della ...

