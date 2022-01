Advertising

infoitcultura : Belen, la showgirl parte per le vacanze: ecco con chi e dove - ilgiornale : Un video pubblicato sui social network, nel quale la showgirl scherza con un'amica, ha destato più di un sospetto s… - infoitcultura : Nina Moric su Belen: “Lo ha fatto con mio figlio” | Accuse gravissime per la showgirl - infoitcultura : Belen Rodriguez, accuse infamanti per la showgirl: “Il reato e la vergogna sono tuoi!” - 361_magazine : Nina Moric la notte di Natale ha pubblicato delle stories contro la showgirl argentina. Ieri notte è tornata a punt… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen showgirl

Nuova partenza perRodriguez. Dopo aver trascorso le festività natalizie con la sua famiglia in montagna, ora ... Su Instagram , laha postato diverse storie in cui fornisce ai follower ...Ed è proprio in un video chesi è lasciata andare a delle confessioni sibilline. Lasi trovava in aeroporto insieme all'amica Patrizia, ex concorrente del Grande fratello conosciuta ...Pare che anche la show girl Belen Rodriguez abbia dovuto fare i conti con i presunti tradimenti da parte dei suoi ex partner ...03 gennaio 2022 a. a. a. Belen Rodriguez è stata beccata in aeroporto con un bicchiere di vino in mano e le corna in testa. E la showgirl risponde con ironia: 'Dalle corna non si salva nessuno'. Belen ...