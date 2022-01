ATP Cup 2022 | programma 4 gennaio | orari | guida tv | ordine di gioco partite | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Prosegue la marcia della ATP Cup. Mentre si sta tenendo la terza giornata con i gironi A e D in campo, domani sarà il turno dei raggruppamenti B e C per la loro seconda giornata. Si comincia a mezzanotte italiana: alla Qudos Bank Arena c’è la sfida tra Italia e Francia per coltivare ancora qualche speranza di vincere il gruppo B. Jannik Sinner incrocerà le armi con Arthur Rinderknech, avversario da lui affrontato due volte in carriera con una vittoria e una sconfitta, e verrà seguito da Matteo Berrettini che affronterà Ugo Humbert. Successivamente saranno Russia ed Australia a scontrarsi, con gli azzurri che tiferanno per Medvedev e Safiullin per tenere aperta una porticina per il primo posto. Alla Ken Rosewall Arena invece la giornata comincerà con il match tra Germania e Stati Uniti, in posizioni invertite rispetto a quanto ci si aspettasse. I teutonici hanno ...