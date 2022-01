ATP Cup 2022, Italia-Francia è già decisiva. Ma serve anche un aiuto… dalla Russia (Di lunedì 3 gennaio 2022) La ATP Cup 2022 sta delineando i propri confini. Terza giornata che sta per concludersi ed è tempo di pensare immediatamente alla quarta, con l’Italia che scenderà di nuovo in campo. Immediatamente una giornata da dentro e fuori per gli azzurri, che si ritrovano spalle al muro dopo la sconfitta con l’Australia di ieri, mettendo Matteo Berrettini e compagni in condizione di non poter sbagliare più. La seconda avversaria della squadra guidata da Vincenzo Santopadre sarà la Francia, che ha preso il posto dell’Austria ed è andata a tanto così dal battere una Russia decimata a causa del Covid. I transalpini hanno avuto ottime risposte da Ugo Humbert, capace di vincere contro Daniil Medvedev, mentre l’altro singolarista Arthur Rinderknech si è fatto sorprendere dal russo Roman Safiullin. Tanto rammarico per Fabrice Martin ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022) La ATP Cupsta delineando i propri confini. Terza giornata che sta per concludersi ed è tempo di pensare immediatamente alla quarta, con l’che scenderà di nuovo in campo. Immediatamente una giornata da dentro e fuori per gli azzurri, che si ritrovano spalle al muro dopo la sconfitta con l’Australia di ieri, mettendo Matteo Berrettini e compagni in condizione di non poter sbagliare più. La seconda avversaria della squadra guidata da Vincenzo Santopadre sarà la, che ha preso il posto dell’Austria ed è andata a tanto così dal battere unadecimata a causa del Covid. I transalpini hanno avuto ottime risposte da Ugo Humbert, capace di vincere contro Daniil Medvedev, mentre l’altro singolarista Arthur Rinderknech si è fatto sorprendere dal russo Roman Safiullin. Tanto rammarico per Fabrice Martin ...

