Android 12 sul Samsung Galaxy S3 grazie al modding (Di lunedì 3 gennaio 2022) Non si tratterà di un aggiornamento ufficiale, ma il Samsung Galaxy S3 ha ricevuto Android 12, chiaramente tramite il modding. Non poteva essere diversamente visto che parliamo di un flahship del 2012, che è comunque riuscito a fare la voce grossa grazie alla community degli appassionati che lo supportano. Parliamo di un custom ROM LineageOS 19.0 unofficial, che ha permesso al Samsung Galaxy S3 di provare l'ultima major-release dell'OS mobile di Google, pur essendo cessato il supporto ufficiale ormai da anni (il dispositivo ha avuto un'illustre carriera, che è finita a tempo debito per conto del colosso di Seul, cosa che non gli ha comunque impedito di affidarsi alle cure degli sviluppatori indipendenti che hanno voluto continuare ad offirgli il loro supporto).

