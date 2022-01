Alessio Vassallo come Carlo Conti | l’Eredità colpisce ancora

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è uno degli attori tra i più richiesti. Scopriamo qualche cosa in più sulla vita del siciliano. Ecco cosa c’è da sapere Scopriamo insieme chi è, attore siciliano famoso, tra gli altri, per aver interpretato Mimì Augello nella fiction, firmata Rai, Il giovane Montalbano. Ecco tutto quello che c’è da sapere riguardo la sua

Advertising

bornwithtiziano : che giornata impegnativa: alle 14 Alessio Vassallo su Rai 1, alle 23:15 Edoardo Leo su Rai 3 - altrogiornorai1 : Alessio Vassallo ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay )… - leeknow_rt : RT @imironicc: 'le serie con Lino Guanciale' perché giustamente le sue sono serie a parte da tutte le altre???????? Molto curiosa per Sopra… - imironicc : 'le serie con Lino Guanciale' perché giustamente le sue sono serie a parte da tutte le altre???????? Molto curiosa… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessio Vassallo

Contra-Ataque

Chi è? L'affermato attore siciliano, 38 anni, ha una lunga carriera nella fiction italiana. Uno dei suoi ruoli più conosciuti è quello di Mimì Augello, nella serie Il giovane Montalbano. ...In scena Tino Calabrò,Bonaffini e Marco Failla, una produzione della messinese Clan degli ... Il 26 febbraio alle 21 ed il 27 febbraio alle 18.30, torna in scena "Lupo" di Carmelo...Alessio Vassallo , classe 1983, è un attore siciliano che si è fatto conoscere al mondo della tv per diversi ruoli televisivi e ...Il 6 gennaio la prima nazionale della pièce diretta da Giuseppe Di Pasquale con protagonista Alessio Vassallo, ...