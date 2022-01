“Voglio più tempo per mia figlia”: Ed Sheeran si prende una pausa dai concerti? (Di domenica 2 gennaio 2022) Ha compiuto 30 anni nel 2021 ma è già una delle più grandi star della musica internazionale, con quattro album di enorme successo alle spalle e tutta una carriera davanti. Ma Ed Sheeran è un ragazzo con la testa sulle spalle, che crede molto nei valori più importanti, come la famiglia. Ed è per questo che la pop star britannica potrebbe prendersi una pausa dai concerti. Lo ha fatto sapere tramite un podcast, Teach Me a Lesson, di cui è stato recentemente ospite. “Penso che la vita consista nel trasmettere dei valori alla generazione che mi seguirà e io Voglio dedicare più tempo possibile ai miei figli“, ha dichiarato il cantante, che nell’agosto 2020 è diventato papà della piccola Lyra Antarctica. A poche settimane dall’uscita di = (Equals), il suo ultimo album, Ed ... Leggi su diredonna (Di domenica 2 gennaio 2022) Ha compiuto 30 anni nel 2021 ma è già una delle più grandi star della musica internazionale, con quattro album di enorme successo alle spalle e tutta una carriera davanti. Ma Edè un ragazzo con la testa sulle spalle, che crede molto nei valori più importanti, come la famiglia. Ed è per questo che la pop star britannica potrebbersi unadai. Lo ha fatto sapere tramite un podcast, Teach Me a Lesson, di cui è stato recentemente ospite. “Penso che la vita consista nel trasmettere dei valori alla generazione che mi seguirà e iodedicare piùpossibile ai miei figli“, ha dichiarato il cantante, che nell’agosto 2020 è diventato papà della piccola Lyra Antarctica. A poche settimane dall’uscita di = (Equals), il suo ultimo album, Ed ...

