Vaccinato con due dosi ucciso dal Covid-19: Cesena e Longiano piangono Pierino Magnani (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Covid lo ha portato via a 79 anni. Pierino Magnani si era ammalato un paio di settimane fa. Non era spaventato: dopo due dosi era in attesa della 3ª di vaccino. Invece, forse per la presenza di altre lievi patologie, è stato necessario il ricovero una settimana fa al Bufalini. Ieri il suo cuore… Read More "" » L'articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

