Terremoto in Spagna: scossa di magnitudo 4.4 fa tremare il golfo di Cadice (Di domenica 2 gennaio 2022) Madrid – Un Terremoto di magnitudo 4.4 è stato registrato sabato notte nel golfo di Cadice, nel sud ovest della Spagna, senza che finora siano stati segnalati danni a persone o cose. Il sisma è avvenuto alle 22:03 e a una profondità di 13 chilometri, secondo l’Instituto Geográfico Nacional (IGN). (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di domenica 2 gennaio 2022) Madrid – Undi4.4 è stato registrato sabato notte neldi, nel sud ovest della, senza che finora siano stati segnalati danni a persone o cose. Il sisma è avvenuto alle 22:03 e a una profondità di 13 chilometri, secondo l’Instituto Geográfico Nacional (IGN). (fonte Adnkronos)

