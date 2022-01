Svolta Bernardeschi | l’agente incontra la Juventus | futuro deciso

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Svolta Bernardeschi

L'Inter miglior squadra del 2021, prima volta davanti alla Juve Laazzurra, il matrimonio e ora il gol: la Juve si gode il veroJuventus - Cagliari 2 - 0: Kean e, ...Mentre, che è arrivato in ritardo alla cerimonia sorprendendo tutti con un completo ... La cerimonia si ènella proprietà degli sposi a Tavira, in Portogallo. Il rampollo della ...Oltre a rinforzare la squadra con nuovi innesti, la Juventus si prepara a mettere a segno un rinnovo: incontro con l'agente ...Dicembre 2021 è stato un mese speciale per Bernardeschi, che sembra aver ritrovato una fiducia che mancava da troppo tempo. Ora il ...