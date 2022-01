Soccorsi due minori con famiglia in Piancavallo e nel Tarvisiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Due interventi questo pomeriggio tra le 16.30 e le 18 circa hanno interessato squadre del SoccorSo Alpino delle stazioni di Pordenone e Cave del Predil. In Piancavallo lungo l’itinerario che da Piancavallo va verso Barcis in località Pian delle More la richiesta è arrivata da una famiglia con minore che ha chiesto aiuto perché la propria figlia decenne accusava un malore e non riusciva a proseguire. L’hanno raggiunta prima due tecnici del Soccorso Alpino che si trovavano già nei pressi che, dotati di sci, sono scesi dalla famiglia sciando per duecento metri di dislivello per rassicurarli e portare i primi Soccorsi. Poco dopo sono arrivati altri soccorritori giunti in Piancavallo con il mezzo fuoristrada e scesi a piedi con la barella fino a lei. La bambina è stata portata fino ... Leggi su udine20 (Di domenica 2 gennaio 2022) Due interventi questo pomeriggio tra le 16.30 e le 18 circa hanno interessato squadre del SoccorSo Alpino delle stazioni di Pordenone e Cave del Predil. Inlungo l’itinerario che dava verso Barcis in località Pian delle More la richiesta è arrivata da unacon minore che ha chiesto aiuto perché la propria figlia decenne accusava un malore e non riusciva a proseguire. L’hanno raggiunta prima due tecnici del Soccorso Alpino che si trovavano già nei pressi che, dotati di sci, sono scesi dallasciando per duecento metri di dislivello per rassicurarli e portare i primi. Poco dopo sono arrivati altri soccorritori giunti incon il mezzo fuoristrada e scesi a piedi con la barella fino a lei. La bambina è stata portata fino ...

Advertising

udine20 : Soccorsi due minori con famiglia in Piancavallo e nel Tarvisiano - - TonusAldo : RT @LegaSalvini: PRIMO SBARCO DELL'ANNO A LAMPEDUSA: SOCCORSI E PORTATI IN SALVO 26 MIGRANTI, CI SONO ANCHE DUE BAMBINI - GiusEvangelista : RT @LegaSalvini: PRIMO SBARCO DELL'ANNO A LAMPEDUSA: SOCCORSI E PORTATI IN SALVO 26 MIGRANTI, CI SONO ANCHE DUE BAMBINI - Profilo3Marco : RT @Noiconsalvini: PRIMO SBARCO DELL'ANNO A LAMPEDUSA: SOCCORSI E PORTATI IN SALVO 26 MIGRANTI, CI SONO ANCHE DUE BAMBINI - giannelio : RT @LegaSalvini: PRIMO SBARCO DELL'ANNO A LAMPEDUSA: SOCCORSI E PORTATI IN SALVO 26 MIGRANTI, CI SONO ANCHE DUE BAMBINI -

Ultime Notizie dalla rete : Soccorsi due Fabiola Palese, ex fidanzata Paolo Calissano/ 'Un uomo malato, ma non si è suicidato' ... ha provato a scuoterlo, inutilmente, quindi ha allertato i soccorsi. " Qualcuno afferma che era ... I due sono stati insieme dal 2013 al 2019, ma anche quando è finita l'affetto non è sparito. " Anche ...

Rischiano di cadere nel dirupo per recuperare il cellulare a Bagno Arrivate già in territorio romagnolo, nel comune di Bagno di Romagna, una delle due donne si è ... impaurita, si è bloccata e la sorella non ha potuto fare altro che chiamare i soccorsi. A ricevere la ...

Due minori soccorsi in montagna Il Friuli Soccorsi due minori con famiglia in Piancavallo e nel Tarvisiano Due interventi questo pomeriggio tra le 16.30 e le 18 circa hanno interessato squadre del SoccorSo Alpino delle stazioni di Pordenone e Cave del ...

Incidente in montagna, coppia di escursionisti cade mentre va verso il Fargno Si tratta di una coppia di escursionisti scivolati accidentalmente lungo il sentiero che conduce alla gola del Fargno, sul versante nord. Sul posto è intervenuto l'elicottero del 118 con a bordo gli u ...

... ha provato a scuoterlo, inutilmente, quindi ha allertato i. " Qualcuno afferma che era ... Isono stati insieme dal 2013 al 2019, ma anche quando è finita l'affetto non è sparito. " Anche ...Arrivate già in territorio romagnolo, nel comune di Bagno di Romagna, una delledonne si è ... impaurita, si è bloccata e la sorella non ha potuto fare altro che chiamare i. A ricevere la ...Due interventi questo pomeriggio tra le 16.30 e le 18 circa hanno interessato squadre del SoccorSo Alpino delle stazioni di Pordenone e Cave del ...Si tratta di una coppia di escursionisti scivolati accidentalmente lungo il sentiero che conduce alla gola del Fargno, sul versante nord. Sul posto è intervenuto l'elicottero del 118 con a bordo gli u ...