Sci alpino | ok della FIS allo slalom femminile di Flachau

(Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo un controllo neve con esito positivo, la FIS ha dato il via liberanotturno di Coppa del Mondo di sci, in Austria. La gara nella località austriaca è in programma il prossimo 11 gennaio. SportFace.

Eurosport_IT : PARIS-IX! 6? ?????? Domme diventa il 1° atleta nella storia dello sci alpino maschile a vincere 6 volte la stessa di… - sportface2016 : Ok della #FIS allo slalom speciale femminile in programma a #Flachau il prossimo 11 gennaio - Nicola89144151 : Sci Alpino, Sci di Fondo, Biathlon, Slittino, Pattinaggio di Velocità e Short Track, questi i capisaldi di cui vede… - AntoDamiano1996 : @Nicola89144151 Sci alpino e Biathlon, con un occhio importante al Pattinaggio di velocità -

in confusione: sarà bene ricordare a lorsignori federali due o tre cose che stanno falsando lo, lo sport (individuale) più tartassato dal Covid. Ora che la stagione 2021 della ...Nell'ultima edizione disputata, quella del 3 gennaio 2021 , la vittoria è andata a Petra Vlhova davanti all'austriaca Katharina Liensberger e alla svizzera Michelle Gisin. Si tratta del bis per la ...> L’attesa è finita, il Tour de Ski della Val di Fiemme è entrato nel vivo. Domani, lunedì, è in programma allo stadio del fondo di Lago di Tesero la spettacolare mass start in classico, 15 km per i m ...Il Tour de Ski della Val di Fiemme vede domani, lunedì, allo stadio del fondo di Lago di Tesero la spettacolare mass start in classico ...