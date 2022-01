Quirinale | schede precompilate | fantasma | scomparse**

(Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen. (Adnkronos) –, scomparse. La storia delle elezioni del Presidente della Repubblica registra anche episodi che non possono essere certo definiti brogli, ma che presentano comunque aspetti anomali e controversi. Ad esempio il 6 maggio del 1962, nella seduta che portò all’elezione di Antonio Segni, al nono scrutinio il senatore Antonio Azara fu sorpreso con in mano una scheda dove era già scritto il nome di Segni. Gliela aveva passata il senatore Angelo Cemmi, che già aveva espresso la preferenza prima che arrivasse il suo turno e ceduto la scheda al collega che ne era privo, nonostante fosse già stato chiamato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

precompilate, fantasma, scomparse. La storia delle elezioni del Presidente della Repubblica registra anche episodi che non possono essere certo definiti brogli, ma che presentano comunque ...Dopo il terzo scrutinio basteranno invece 504 preferenze per salire al. L'incognita Covid ...durante le prime votazioni emerse una discordanza tra il numero dei votanti e quello delle. ...(Adnkronos) - Nel maggio del 1992 l episodio che portò all installazione delle cabine catafalco e alla procedura di chiama e di vidimazione delle schede tuttora in vigore. Accadde che nel quinto ...Roma, 2 gen. (Adnkronos) - La votazione per il Capo dello Stato avviene con il metodo della chiama, con senatori, deputati e delegati regionali che ricevono la scheda all'ingresso dell'Aula e ...