Handanovic | scelta a sorpresa dell’Inter! Il futuro del portiere

(Di domenica 2 gennaio 2022) L’Inter si appresta a cambiare il suotitolare. Infatti, nei prossimi giorni, è in programma un incontro tra la dirigenza nerazzurra e gli agenti di André Onana, venticinquennecamerunese che si libererà a zero dall’Ajax, per trovare un accordo.Inter OnanaNonostante ciò, Beppe Marotta non vuole chiudere la porta all’attuale estremo difensore, Samir. Difatti, come riporta Tuttosport, sarebbe pronta una proposta di rinnovo per ilsloveno che escluderebbe, però, la titolarità. Una mossa, quella dei dirigenti di Viale della Liberazione, che porterebbe ad avere due portieri “titolari” in rosa. Rimane solo da capire se il capitano nerazzurro accetterà questo cambio di gerarchia o se vorrà ...

Advertising

InterClubIndia : RT @fcin1908it: #Inter, sorpresa #Handanovic: “Può lasciare, contatti con la #Lazio. I motivi dietro la scelta” - infoitsport : Inter, la scelta fatta su Handanovic - infoitsport : Inter, sorpresa Handanovic: “Può lasciare, contatti con la Lazio. I motivi dietro la scelta” - fcin1908it : #Inter, sorpresa #Handanovic: “Può lasciare, contatti con la #Lazio. I motivi dietro la scelta” - edicolasportiva : Inter la doppia scelta di Handanovic: cosa cambia con l'arrivo di Onana -

Ultime Notizie dalla rete : Handanovic scelta

Fallimentare ladi esonerare Semplici per affidare la squadra a Mazzarri, che non ha ancora ... Molto bene i nuovi acquisti Dzeko e Calhanoglu, la nota dolente è riposta in, anche se ...Commenta per primo Samirè padrone del suo destino. L'Inter tra i pali per il prossimo anno ha scelto Andre Onana che arriverà dall'Ajax a parametro zero, il portiere sloveno potrà decidere se rimanere come vice e ...La svolta nel rapporto tra D'Ambrosio e l'Inter è arrivata negli ultimi anni: "Conquistata la qualificazione in Champions nel 2018-19 il club ha potuto fare gli investimenti che ci hanno permesso di v ...Tre su tre. No, non sono i gol segnati da qualche attaccante dei nerazzurri, ma quanto le partite consecutive in cui Samir Handanovic non ha subito ...