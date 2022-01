“Era un truffatore e delinquente” | da Napoli accuse durissime dopo la morte di Tanzi

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 2 gennaio 2022) Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato sul proprio profilo Facebook la scomparsa di Callisto, avvenuta ieri all’età di 83 anni. La vita dell’ex presidente del Parma Calcio è inscindibilmente legata al Caso Parmalat. Una serie di inchieste e processi che evidenziarono un ‘buco’ di 14 miliardi di euro nei bilanci della multinazionale del latte. Fu poi condannato complessivamente a più di 20 anni di carcere in tre diversi procedimenti per aggiotaggio, bancarotta fraudolenta e per il crac di un’altra sua società, la Parmatour. Il giornalista di Canale 21 non si è voluto risparmiare, criticando fortemente l’ex presidente e le sue azioni. Di seguito le sue parole: “Callisto, uncondannato ad oltre 17 anni di arresto che non perdonerò mai per quello che ha fatto ai ...