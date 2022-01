Covid, tasso di positività schizza al 21,9% (Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo tre giorni consecutivi sopra quota 100mila, i casi di Covid in Italia scendono nelle ultime 24 ore a 61.046 contagi a fronte, però, di un crollo di tamponi processati, 278.654 (ieri 1.130.936), con un tasso di positività che schizza al 21,9% (+8,9%). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I morti di oggi per Covid sono 133 (ieri 111) per un totale da inizio pandemia di 137.646 vittime. In aumento i ricoveri (+491) e le terapie intensive (+22). Leggi anche... Covid-19, mezza Italia in zona gialla da lunedì (Liguria rischia arancione) (di G. Belardelli) Leggi su huffingtonpost (Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo tre giorni consecutivi sopra quota 100mila, i casi diin Italia scendono nelle ultime 24 ore a 61.046 contagi a fronte, però, di un crollo di tamponi processati, 278.654 (ieri 1.130.936), con undicheal 21,9% (+8,9%). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I morti di oggi persono 133 (ieri 111) per un totale da inizio pandemia di 137.646 vittime. In aumento i ricoveri (+491) e le terapie intensive (+22). Leggi anche...-19, mezza Italia in zona gialla da lunedì (Liguria rischia arancione) (di G. Belardelli)

