Covid, perché anche con i vaccini l’immunità di gregge non è raggiungibile (Di domenica 2 gennaio 2022) Nonostante una percentuale di popolazione vaccinata tra le più alte del mondo, l’epidemia di Covid-19 prosegue in Italia e nel resto d’Europa, sebbene con una mortalità ridotta. Questa situazione si verifica perché i vaccini disponibili riducono o aboliscono la malattia sintomatica, o almeno le sue forme gravi, ma non impediscono il contagio: i vaccinati possono infettarsi e diventare contagiosi, anche se rimangono asintomatici. Uno studio italiano apparso recentemente sulla rivista EBioMedicine (un satellite di Lancet) fa un passo avanti nella spiegazione di questo fenomeno. Gli autori della ricerca hanno misurato la concentrazione degli anticorpi nel sangue e nella saliva dei vaccinati ed hanno dimostrato che la prima è molto elevata e protegge quindi il soggetto dalla diffusione sistemica del virus, ma la seconda è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Nonostante una percentuale di popolazione vaccinata tra le più alte del mondo, l’epidemia di-19 prosegue in Italia e nel resto d’Europa, sebbene con una mortalità ridotta. Questa situazione si verificadisponibili riducono o aboliscono la malattia sintomatica, o almeno le sue forme gravi, ma non impediscono il contagio: i vaccinati possono infettarsi e diventare contagiosi,se rimangono asintomatici. Uno studio italiano apparso recentemente sulla rivista EBioMedicine (un satellite di Lancet) fa un passo avanti nella spiegazione di questo fenomeno. Gli autori della ricerca hanno misurato la concentrazione degli anticorpi nel sangue e nella saliva dei vaccinati ed hanno dimostrato che la prima è molto elevata e protegge quindi il soggetto dalla diffusione sistemica del virus, ma la seconda è ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid perché Serie A, i positivi al Covid: sono tanti i calciatori contagiati Serie A, i positivi al Covid: tanti calciatori L'aumento dei contagi in Italia ha colpito anche la ... perché molti test devono ancora essere processati altri invece effettuati per chi rientra dalle ...

Covid Toscana oggi, bollettino 2 gennaio: 6367 nuovi casi, crollo dei tamponi Ma non questa la fetta di popolazione che deve maggiormente fare i conti con il covid. Perché restano i ventenni quelli più sotto attacco del contagio. Nelle ultime 24 ore sono 1113 i casi nella ...

