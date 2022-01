Covid oggi Liguria, 1.276 contagi e 4 morti: bollettino 2 gennaio (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono 1.276 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, domenica 2 gennaio 2022, in Liguria secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 4 morti. I ricoverati sono 557 di cui 47 terapie intensive, una in meno rispetto a ieri. In Liguria ci sono 19.732 positivi al momento. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono 1.276 i nuovida Coronavirus, domenica 22022, insecondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 4. I ricoverati sono 557 di cui 47 terapie intensive, una in meno rispetto a ieri. Inci sono 19.732 positivi al momento. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

