Covid, in Uk contagi in calo ma oltre 137mila casi e 1.915 ricoveri (mai così da febbraio). In Germania flessione delle infezioni (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Covid non molla la presa in Europa. Nel Regno Unito – dove ormai la variante Omicron è dominante – nelle ultime 24 ore sono stati registrati 137.583 nuovi casi di infezione da Sars Civ 2 e 73 decessi, in calo rispetto ai 162.572 contagi e 154 decessi del giorno precedente, per un totale di 13,2 milioni di casi e quasi 149mila vittime. Ma nelle ultime 24 ore sono anche state ricoverate in ospedale 1.915 persone, il numero più alto da febbraio scorso. In calo i casi in Germania, dove un mese fa è stato deciso il lockdown dei non vaccinati. Le autorità sanitarie tedesche hanno segnalato 12.515 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, il 52,5% in meno rispetto a sabato, secondo il Robert Koch Institute.

