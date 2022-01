Borse di studio ITS di 4000 mila euro, domande dal 25 gennaio. Bando (Di domenica 2 gennaio 2022) Bando di concorso Inps per l'assegnazione di 100 Borse di studio, del valore di 4mila euro, finalizzate alla frequenza di Istituti Tecnici Superiori (ITS) per l’anno scolastico 2021-2022. Il Bando è riservato agli studenti fuori sede, figli di iscritti (dipendenti o pensionati) alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 2 gennaio 2022)di concorso Inps per l'assegnazione di 100di, del valore di 4, finalizzate alla frequenza di Istituti Tecnici Superiori (ITS) per l’anno scolastico 2021-2022. Ilè riservato agli studenti fuori sede, figli di iscritti (dipendenti o pensionati) alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici. L'articolo .

