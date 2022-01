Vite al limite su Real Time: stasera torna Seana Collins, dal tentativo di suicidio all’espulsione (Di sabato 1 gennaio 2022) Lunedì 8 giugno 2020 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) va in onda in prima tv la nona puntata della stagione 8 di Vite al limite con protagonista Seana Collins. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna caduta nella trappola del cibo per via di un padre molesto e drogato, e che successivamente ha avuto una relazione malsana con un altro drogato facendo lei stessa uso di sostanze fino a tentare il suicidio, fortunatamente sventato. Vite al limite – Seana Collins Seana, la protagonista, ha 22 anni, vive a Kansas City, Missouri, e all’inizio del suo percorso pesa 298 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan non otterrà alcun ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 1 gennaio 2022) Lunedì 8 giugno 2020 su(canale 31 del digitale terrestre) va in onda in prima tv la nona puntata della stagione 8 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna caduta nella trappola del cibo per via di un padre molesto e drogato, e che successivamente ha avuto una relazione malsana con un altro drogato facendo lei stessa uso di sostanze fino a tentare il, fortunatamente sventato.al, la protagonista, ha 22 anni, vive a Kansas City, Missouri, e all’inizio del suo percorso pesa 298 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan non otterrà alcun ...

