Storia di Calisto Tanzi | l' uomo che creò l' impero Parmalat e lo fece fallire

(Di sabato 1 gennaio 2022) AGI - Conscompare l'artefice del più grande crac dellaeconomica italiana, unafflitto da 'delirio di onnipotenza' come avevano affermato i magistrati milanesi che lo avevano arrestato nel 2003 ma che per tutti gli anni '80 e '90 dello scorso secolo si era affermato come uno dei più grandi imprenditori italiani. Il crac da 14,5 miliardi di euro della"è stato uno dei più gravi, se non il più grave, dissesto finanziario nelladelle società occidentali" e"ne è stato l'artefice", aveva sottolineato invece nel 2013 il pg di Cassazione, Pietro Gaeta, concludendo la sua requisitoria prima della condanna definitiva a 17 anni e 10 mesi, poi scontata di 5 mesi. "ha creato una ...