MONREALE – Nel primo pomeriggio è stata resa nota la morte di Francesco Sorrentino, per gli amici e per i clienti di una vita detto "Cicciareddo", noto macellaio monrealese. L'uomo aveva 65 anni ed è morto dopo una lunga malattia. Tutti in paese lo conoscevano per la sua professione di macellaio.

Ultime Notizie dalla rete : spento Salvatore I personaggi milanesi scomparsi nel 2021 ... si era spento il 13 agosto, all'età di 73 anni. Nato a Sesto San Giovanni, aveva dedicato tutta la sua vita a salvare vite. Morto nel 2021, a ottobre, anche il filosofo Salvatore Veca . Presidente ...

Meta piange l'ex gestore Circumvesuviana Antonio De Simone, spento all'età di 76 anni Meta piange l'ex gestore Circumvesuviana Antonio De Simone, spento all'età di 76 anni. A darne il triste annuncio sono la moglie, i figli Angela e Salvatore, la nuora Teresita con il piccolo Antonio, i fratelli Tommaso, Mario e Giuseppe, le sorelle Rosetta e ...

Si è spento Salvatore Sorrentino, noto macellaio monrealese MonrealeLive Si è spento Salvatore Sorrentino, per tutti era ''Cicciareddu'' MONREALE, 1 gennaio – “Curarsi delle periferie e delle aree più degradate della provincia. È questo l’obiettivo del governo nazionale che ha stanziato 196 milioni di euro del PNRR (Piano Nazionale di ...

Si è spento il cavaliere Fascia, fondatore dell’Aias Messina Si è spento questa mattina il cavaliere Bruno Fascia, di 80 anni, fondatore con la moglie Giovanna Ranieri dell’Aias sezione Messina, nel 1978. L’ente fu fondato per il figlio Francesco dei coniugi Fa ...

