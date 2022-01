Nordcorea | Kim | “Ripresa priorità | lotta per vita o morte”

(Di sabato 1 gennaio 2022) Nel 2022 laper la Corea del Nord sarà aumentare la produzione di beni alimentari. Intervenuto al termine di cinque giorni di congresso del partito dei lavoratori, in occasione del decimo anniversario della sua salita al potere, il leaderno Kim Jong un ha posto comelaeconomica, parlando di una “per lao la”. Kim ha ammesso “la difficile situazione” del paese nel 2021 e imposto come obiettivo del 2022 “l’importante compito di raggiungere progressi radicali nel risolvere i problemi di cibo, vestiti e alloggi della gente”, riferisce l’agenzia stampa di stato Kcna. Kim “ha imposto come compito principale una strategia rurale per accrescere la produzione agricola e risolvere completamente il problema alimentare del ...

