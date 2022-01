Messa in tv Capodanno oggi 1 gennaio: programma, orari, canale e diretta streaming (Di sabato 1 gennaio 2022) Il programma, gli orari e le informazioni sulle messe per il giorno di Capodanno oggi sabato 1 gennaio. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 9:50, verrà trasMessa la Messa in diretta su Rai Uno. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su canale 5 la celebrazione andrà in onda alle ore 10 Su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19. diretta streaming invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. IL programma COMPLETO RAI ... Leggi su sportface (Di sabato 1 gennaio 2022) Il, glie le informazioni sulle messe per il giorno disabato 1. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 9:50, verrà traslainsu Rai Uno. Presente anche lasu Rai Play. Su5 la celebrazione andrà in onda alle ore 10 Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19.invece sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. ILCOMPLETO RAI ...

