Le migliori sneaker in uscita a gennaio

(Di sabato 1 gennaio 2022) Un paio dis nuove è proprio quello che ci vuole per inaugurare al meglio l'anno che inizia. Per affrontare il 2022 con slancio servono ginniche scattanti, performanti e, perché no, instagrammabili. Ecco i nostri modelli preferiti selezionati tra le ultime release, riedizioni e proposte inedite. Saucony Originals Dedicata a chi ama viaggiare (anche solo con la mente) la collezione Into the Void di Saucony Originals, ispirata all'aurora boreale. Le onde di luce e le tinte ultraviolette diventano pattern grafico sulla tomaia di due modelli iconici del marchio, Shadow 6000 e Grid Web. La prima presenta pannelli in pelle scamosciata e pelle premium intrecciati, mentre la seconda si caratterizza per la rete in TPU che si sovrappone alla tomaia in mesh. Troviamo le Shadow 6000 Into the Void a 139€ sul portale di Saucony. Saucony Shadow 6000 Into the Void (a ...