Iervolino | patto d’amore | “A Salerno fondai Pegaso | ora una grande Salernitana”

(Di sabato 1 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Superata la sbornia dell’acquisizione della US1919 – il passaggio di proprietà dovrà essere perfezionato entro il 14 febbraio – alle ore 18 del 1 gennaio Danilocede ad una ben più articolata analisi. Il fondatore di Uniillustra, a grandi linee, programma e politica aziendale della sua. Afferma: “Desidero ribadire la mia soddisfazione e il mio orgoglio nell’aver acquisito la US1919. Credo fortemente nel progetto di rilancio della squadra granata consapevole di cosa rappresentino questi colori per una tifoseria appassionata e per l’intera città di. Una città che amo da sempre, basti pensare che la miaè nata proprio anel ...

E così sarà lui il nuovo proprietario del club granata, a patto che nelle prossime ore sia verificato l'accredito del 5% versato da Iervolino a titolo di caparra per l'acquisizione della Salernitana. Un doppio conto alla rovescia terminato praticamente nello stesso istante: mentre si chiudeva il 2021 si chiudeva una volta e per tutte anche l'era di Lotito e Mezzaroma alla Salernitana. Allo scadere dell'ultimo giorno disponibile per non restare esclusa dalla Serie A è stata accettata l'offerta dell'imprenditore Danilo Iervolino.