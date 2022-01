I tifosi della salernitana ringrazino due napoletani (Di sabato 1 gennaio 2022) salernitana a Danilo Iervolino. Il club granata salvo. I tifosi della salernitana dicano grazie a due napoletani. IERVOLINO SALVA LA salernitana Danilo Iervolino, imprenditore napoletano fondatore dell’Università Telematica Unipegaso, è diventato il nuovo patron della salernitana. L’offerta è stata di 10 milioni, più 25 milioni per la gestione. Il nome di Iervolino era spuntato fuori nelle ultime 48 ore: in giornata l’imprenditore campano ha presentato un’offerta con annessa caparra del 5%. Proposta che è stata considerata la più vantaggiosa dai trustee Paolo Bertoli e Susanna Isgrò, che adesso potranno usufruire di una proroga di 45 giorni per definire l’iter burocratico e completare il passaggio di consegne. Danilo IervolinoOltre all’offerta per ... Leggi su napolipiu (Di sabato 1 gennaio 2022)a Danilo Iervolino. Il club granata salvo. Idicano grazie a due. IERVOLINO SALVA LADanilo Iervolino, imprenditore napoletano fondatore dell’Università Telematica Unipegaso, è diventato il nuovo patron. L’offerta è stata di 10 milioni, più 25 milioni per la gestione. Il nome di Iervolino era spuntato fuori nelle ultime 48 ore: in giornata l’imprenditore campano ha presentato un’offerta con annessa caparra del 5%. Proposta che è stata considerata la più vantaggiosa dai trustee Paolo Bertoli e Susanna Isgrò, che adesso potranno usufruire di una proroga di 45 giorni per definire l’iter burocratico e completare il passaggio di consegne. Danilo IervolinoOltre all’offerta per ...

Advertising

Azzurri : ??’?????????????? ???? ????????????. ???????????? ???? ???? - FBiasin : #Lukaku a Sky: 'Dico un grande scusa ai tifosi dell’#Inter, la maniera in cui me ne sono andato sarebbe dovuta ess… - OfficialASRoma : ???? Dal sostegno alle fasce più bisognose d’aiuto della comunità cittadina alle esperienze indimenticabili regalate… - napolipiucom : I tifosi della salernitana ringrazino due napoletani #napoli #Salernitana #ForzaNapoliSempre… - alberto_neroni : @Daniele64181695 @NoveGennaio1900 @_RobertoErre non si formalizzano sui giornali ma con lotito devi stanarlo e mett… -