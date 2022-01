“Giocherò in Spagna”, Haaland svela ai tifosi la prossima destinazione (Di sabato 1 gennaio 2022) Il futuro di Haaland è stato già deciso e non sarà in Germania. Si tratta di uno dei migliori calciatori in circolazione, è un attaccante completo e la sua media realizzativa è altissima. E’ pronto per livelli anche più alti ed il suo futuro sarà in Spagna, come confermato proprio dal calciatore norvegese. L’attaccante del Dortmund si è lasciato andare sul suo futuro, Haaland ha fatto una confidenza ai tifosi: “Giocherò qui, in Spagna”, riporta As. La prossima destinazione del norvegese dovrebbe essere il Real Madrid. I Blancos sono in contatto con il classe 2000 già da diverso tempo, gli ultimi incontri hanno avuto esito positivo. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 1 gennaio 2022) Il futuro diè stato già deciso e non sarà in Germania. Si tratta di uno dei migliori calciatori in circolazione, è un attaccante completo e la sua media realizzativa è altissima. E’ pronto per livelli anche più alti ed il suo futuro sarà in, come confermato proprio dal calciatore norvegese. L’attaccante del Dortmund si è lasciato andare sul suo futuro,ha fatto una confidenza ai: “qui, in”, riporta As. Ladel norvegese dovrebbe essere il Real Madrid. I Blancos sono in contatto con il classe 2000 già da diverso tempo, gli ultimi incontri hanno avuto esito positivo. L'articolo CalcioWeb.

AlfredoPedulla : #Haaland: “Il prossimo anno giocherò in #Spagna”. Il 21 giugno scorso avevamo dato accordo totale con il #Real in a… - goalkeapper : RT @FBiasin: #Haaland dice 'giocherò in Spagna' (al #Real) e, allora, proponiamo l'inutile 'domandone di #Capodanno' con l'altro grande cla… - UBrignone : RT @sportmediaset: #Haaland in vacanza a Marbella: 'L'anno prossimo giocherò qui, in Spagna' #SportMediaset - ansacalciosport : Haaland a tifoso: 'Giocherò in Spagna...'. L'attaccante norvegese è contesto da Barcellona e Real Madrid | #ANSA - infoitsport : Borussia Dortmund, Haaland risponde ai tifosi in vacanza: 'Giocherò in Spagna' -

