Fissato l’incontro tra le parti per l’affare Insigne-Toronto

Secondo quanto riportato da Nicolò Schirà, noto giornalista esperto di calciomercato, la trattativa tra Insigne e il Toronto potrebbe svoltare definitivamente nella giornata di mercoledì, dove dovrebbe esserci l'incontro decisivo tra le due parti. Ecco quanto riportato da Schirà sul suo account ufficiale Twitter: "l'affare per portare Lorenzo Insigne al Toronto è nella fase finale, sono da definire gli ultimi dettagli. Gli emissari del Toronto arriveranno mercoledì a Milano per incontrare l'gente di Insigne, Vincenzo Pisacane e definire così l'affare. Pronto un contratto quinquennale da 11 milioni l'anno più bonus e agevolazioni"

