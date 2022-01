Estrazione Million Day di oggi | sabato 1 gennaio 2022

(Di sabato 1 gennaio 2022) Ecco i numeri vincenti dell’Day diLa redazione di Zon.it offre un appuntamento quotidiano con la lotteria più giocata dagli italiani. I numeri vincenti saranno disponibili su questa pagina a partire dalle ore 19. Scopriamo insieme in diretta quelli dell’. Combinazione vincenteDay 1L’analisi dell’Day Diamo ora uno sguardo a due top ten: la prima riguarda i numeri che hanno accumulato il maggiore ritardo, mentre la seconda i numeri più frequenti. Al primo posto troviamo il numero 33 con 41 assenze. Seguono i numeri 12 e 48 con 26 e 24 assenze. Proseguiamo la classifica e troviamo i numeri 14 e 38 ...

Advertising

zazoomblog : Million Day Estrazione 1 gennaio 2022 numeri vincenti di oggi: estrazione Million Day alle ore 19:00 - #Million… - lottologia : Estrazione del Million Day di Venerdì, 31 Dicembre 2021 #millionday #lotterie #lotteria #estrazioni #estrazione… - zazoomblog : Million Day estrazione venerdì 31 dicembre: numeri vincenti - #Million #estrazione #venerdì - zazoomblog : Million Day estrazione venerdì 31 dicembre: numeri vincenti - #Million #estrazione #venerdì - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #MillionDayArchivioeultimeestrazioni #Estrazioni Estrazione Million Day di venerdì 31 dicembre… -

Ultime Notizie dalla rete : Estrazione Million

DAY:FORTUNATA? Oggi, 1 gennaio 2022, inizia un nuovo anno, che potrebbe aprirsi subito con la benedizione della Dea Bendata, per mezzo dell'delDay e dei numeri ...DayDay31 dicembre 2021 numeri vincenti di oggi: estra[...] Ultimo giorno dell'anno da passare con ilDay. Scopri i numeri vincenti estratti n [...] Infatti l'...Million Day, di seguito i cinque numeri estratti relativi a venerdì 31 dicembre. I cinque numeri vincenti – MILLION DAY: compariranno i cinque numeri vincenti subito dopo l’estrazione delle ore 19:00 ...Million Day, anche oggi alle ore 19, in diretta su CorriereAdriatico.it l'estrazione dei numeri vincenti del primno giorno del nuovo anno. E chissà che qualcuno non apra il ...