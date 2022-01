Domenica In, anticipazioni e ospiti del 2 gennaio 2022 (Di sabato 1 gennaio 2022) Mara Venier torna in televisione con il suo Domenica In, dopo il caso Covid della scorsa settimana. Vediamo le anticipazioni e gli ospiti che la conduttrice accoglierà in studio nella prima puntata del nuovo anno, ovvero quella in onda Domenica 2 gennaio 2022. Domenica In: anticipazioni 2 gennaio 2022 Domenica 2 gennaio 2022 va in onda la prima puntata del nuovo anno di Domenica In. Dopo il caso Covid della scorsa settimana, che ha costretto Mara Venier ad una conduzione atipica del programma, in scena con alcune parti inedite del format trasmesse in differita e altre dei classici best moment, si torna in diretta. Per l'occasione, la conduttrice ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 1 gennaio 2022) Mara Venier torna in televisione con il suoIn, dopo il caso Covid della scorsa settimana. Vediamo lee gliche la conduttrice accoglierà in studio nella prima puntata del nuovo anno, ovvero quella in ondaIn:va in onda la prima puntata del nuovo anno diIn. Dopo il caso Covid della scorsa settimana, che ha costretto Mara Venier ad una conduzione atipica del programma, in scena con alcune parti inedite del format trasmesse in differita e altre dei classici best moment, si torna in diretta. Per l'occasione, la conduttrice ...

Ultime Notizie dalla rete : Domenica anticipazioni Beautiful, anticipazioni 2 gennaio: SHAUNA vive ancora da ERIC Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 2 gennaio 2022 Zoe (Kiara Barnes) vorrebbe dei segnali da parte di Zende (Delon De Metz), che, nascondendole il messaggio che le aveva scritto e che mai ...

Anticipazioni Amici 21, prime puntate gennaio 2022: Rea e Nicol a rischio eliminazione Gli amanti del programma potranno vedere il pomeridiano di Amici 21 domenica 9 gennaio alle ore 14:00 su canale 5. Il giorno dopo, invece, il 10 gennaio, riprenderà anche la consueta programmazione ...

Domenica In, anticipazioni e ospiti del 2 gennaio 2022 Tvpertutti Love is in the air, anticipazioni settimanali: Kiraz sparisce Lo scopriamo subito con le anticipazioni settimanali di Love is in the air ... del nuovo anno e anche per questa settimana salteranno le puntate del sabato e della domenica. La messa in onda è ...

Una Vita, trame al 9 gennaio: Felipe fa confessare Genoveva, Bellita e Felicia muoiono Nelle puntate in onda dal 3 al 9 gennaio, Natalia approfitterà dei problemi di salute di Lolita per avvicinarsi ad Antonito ...

