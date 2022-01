Conte: 'Grande affetto per Lukaku, ma non parlo di giocatori di altre squadre' (Di sabato 1 gennaio 2022) Le dichiarazioni forti di Romelu Lukaku secondo diversi addetti ai lavori avrebbero avuto come obiettivo, più che un ritorno all'Inter a gennaio, una cambio di squadra ma non di città. A Londra ... Leggi su gazzetta (Di sabato 1 gennaio 2022) Le dichiarazioni forti di Romelusecondo diversi addetti ai lavori avrebbero avuto come obiettivo, più che un ritorno all'Inter a gennaio, una cambio di squadra ma non di città. A Londra ...

Advertising

FBiasin : #Conte: 'Bisogna parlare di acquisti. Quando sono stato nominato mi è stato detto che ci saremmo incontrati per par… - ilcirotano : Conte: 'Grande affetto per Lukaku, ma non parlo di giocatori di altre squadre' - - mn3mocs : RT @FBiasin: #Conte: 'Bisogna parlare di acquisti. Quando sono stato nominato mi è stato detto che ci saremmo incontrati per parlare di acq… - protoromantica : RT @tixxiana54: @MassimGiannini Ma per favore! Ma come si può andare avanti con gente come voi, senza visione del futuro, senza coraggio ch… - ErmannoKilgore : RT @tixxiana54: @MassimGiannini Ma per favore! Ma come si può andare avanti con gente come voi, senza visione del futuro, senza coraggio ch… -