C'era una volta in America: a Capodanno su Rai3 torna in onda il capolavoro di Sergio Leone (Di sabato 1 gennaio 2022) Nella prima serata di Capodanno su Rai3 va in onda l'ultimo film realizzato dall'immenso Sergio Leone ed impreziosito dalle musiche stupende dell'indimenticabile Ennio Morricone. Nella pellicola C'era una volta in America il pubblico trova il racconto di più di quarant'anni, dagli anni venti ai sessanta del Novecento, delle vicende del criminale David "Noodles" Aaronson, interpretato da uno straordinario Robert De Niro, e degli amici che compongono il suo gruppo di gangster nella loro progressiva scalata dal ghetto ebraico all'ambiente della malavita organizzata di New York. Scopri tutte le curiosità, il cast e la trama del film in onda su Rai3 sabato 1 gennaio 2022 a partire dalle ore 20:30.

