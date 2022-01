Calca verso il santuario Mata Vaishno Devi nella notte di Capodanno | 12 morti e diversi feriti

Advertising

TelevideoRai101 : India, calca verso santuario, 12 morti -

9.36 India,santuario, 12 morti Almeno 12 persone sono morte e altre 13 sono rimaste ferite nelladi un santuario nel Kashmir indiano. "Il bilancio potrebbe essere più pesante perché la strada ...E la foto che ha fatto il giro del mondo, è quella in cui lui mette in salvo dalla, fuori dal ... Felici tornanocasa. Benedetta attraversa la strada, è ad un passo dal marciapiede. L'...NUOVA DELHI. Tragico incidente in India durante la notte di Capodanno. Almeno 12 persone sono morte e altre 13 sono rimaste ferite nella calca di un santuario nel Kashmir indiano. "Il bilancio potrebb ...E con oggi, 1 gennaio 2022, è passato un mese esatto dal giorno in cui senza neppure suonare il campanello, scavalcando come dei ladri il muro di cinta ...