Beautiful, anticipazioni 2 gennaio: Carter chiede a Zoe di diventare sua moglie, ma qualcosa va storto (Di sabato 1 gennaio 2022) Beautiful, anticipazioni 2 gennaio: la settimana si concluderà principalmente con le vicende di alcuni giovani protagonisti della soap. Tra loro Hope, Thomas e Liam. Si parlerà anche di Quinn e Shauna. Hope cerca di persuadere Liam a non escludere Thomas dalle loro esistenze Si può dire che Hope e Liam non abbiano ancora trovato un punto di incontro su Thomas. La Logan prova a persuadere il marito che non debbano tagliare fuori il Forrester dalle loro vite (soprattutto per ciò che la giovane pensa sia il bene di Douglas!). … Intanto il figlio di Ridge e Taylor … A quanto sembra dagli spoiler, Thomas risentirà il manichino di Hope ordinargli di ammazzare Liam. Lo stilista sarà in grado di trattenersi ancora? Chalie vuole sapere da Thomas del manichino di Hope Charlie è ancora preoccupato che il manichino di Hope non si trovi più alla ...

