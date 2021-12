Sabatini: «Mi piacerebbe ripartire da un club storico come il Napoli» (Di venerdì 31 dicembre 2021) Su Tuttosport una lunga intervista a Walter Sabatini, ex direttore sportivo del Bologna. «Mi resta la delusione per come è finita con il Bologna, un laboratorio di calcio in cui credevo molto. Non sono andato via volontariamente. È stato il presidente Saputo ad indicarmi la porta e io, nonostante l’anno di contratto, non ho alzato le barricate». Sabatini dichiara che gli piacerebbe andare in un club come il Napoli. «Mi piacerebbe ripartire da club storici che in qualche modo mi assomigliano, come ad esempio il Torino o il Napoli». Parla di Vlahovic. «Intanto bisogna fare i complimenti a Corvino, che questo straordinario bomber lo portò a Firenze a 17 anni. E anche a uno ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 31 dicembre 2021) Su Tuttosport una lunga intervista a Walter, ex direttore sportivo del Bologna. «Mi resta la delusione perè finita con il Bologna, un laboratorio di calcio in cui credevo molto. Non sono andato via volontariamente. È stato il presidente Saputo ad indicarmi la porta e io, nonostante l’anno di contratto, non ho alzato le barricate».dichiara che gliandare in unil. «Midastorici che in qualche modo mi assomigliano,ad esempio il Torino o il». Parla di Vlahovic. «Intanto bisogna fare i complimenti a Corvino, che questo straordinario bomber lo portò a Firenze a 17 anni. E anche a uno ...

