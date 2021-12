Quarantena covid, nuove regole: quando un contatto è considerato a basso rischio (Di venerdì 31 dicembre 2021) In caso di contatto con una persona risultata positiva a covid - 19, chi deve considerarsi "a basso rischio"? Lo spiega la circolare di 'Aggiornamento sulle misure di Quarantena e isolamento' anti - ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 dicembre 2021) In caso dicon una persona risultata positiva a- 19, chi deve considerarsi "a"? Lo spiega la circolare di 'Aggiornamento sulle misure die isolamento' anti - ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il governo tedesco ha inserito l'Italia, il Canada, Malta e San Marino nella lista delle zone ad alto rischio Covid… - _GigiDAlessio_ : Ciao a tutti, purtroppo anch'io sono a casa con il covid. Fortunatamente sto bene, farò la quarantena aspettando il… - Agenzia_Ansa : Covid, le nuove regole su quarantena e Super Green pass sono in vigore da oggi. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il… - Dome689 : Covid, cluster a Villa San Martino: 5 dipendenti positivi. Berlusconi è negativo, passerà Capodanno in quarantena - pataturc : RT @L3onard___: Quelli che dicevano che avrebbero fatto il vaccino per salvaguardare il prossimo, sono gli stessi che oggi non vogliono far… -